اپنی ہی 2 بیٹیوں کے ساتھ زیادتی، بدبخت باپ نے اعترافِ جرم کرلیا

لاہور:
اپنی ہی 2 بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے بدبخت باپ نے تفتیش میں جرم کا اعتراف کرلیا۔
پولیس کے مطابق صوبائی دارالحکومت میں بدبخت باپ کے ہاتھوں اپنی ہی دو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم باپ کو گرفتار کرلیا، جس نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کرلیا۔
واقعے کی اطلاع ملنے پر چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ متاثرہ بچیوں کے گھر پہنچیں، جہاں انہوں نے دونوں بچیوں اور ان کی والدہ سے ملاقات کی اور انصاف کی یقین دہانی کروائی۔ا نہوں نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت پامال کرنے والا بدبخت باپ کسی رعایت کا مستحق نہیں۔
حنا پرویز بٹ نے کہا کہ ایسے درندہ صفت مجرم کو قانون کے مطابق نشانِ عبرت بنایا جائے گا۔ بچیوں کے خلاف جنسی جرائم ناقابلِ برداشت ہیں۔ متاثرہ بہنوں اور ان کی والدہ کو مکمل قانونی اور تحفظاتی معاونت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو باپ درندگی کرے وہ والد نہیں مجرم ہے، قانون اسے نہیں چھوڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب ہر مظلوم بچی کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کیس نظر انداز نہیں ہوگا۔ درندہ صفت ملزم کو سخت ترین سزا دلوا کر مثال قائم کی جائے گی۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب ایک نعرہ نہیں، ہر بچی کے تحفظ کا ریاستی وعدہ ہے۔