وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے بیٹے جنید صفدر کی دوسری شادی کی تقریبات آج سے بھرپور انداز میں شروع ہوگئی ہیں، جس نے شوبز اور سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی خاص توجہ حاصل کرلی ہے۔
جنید صفدر کا رشتہ شانزے علی روحیل سے طے پایا ہے، جو مسلم لیگ (ن) کے سینئر رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں۔ شادی کی تقریبات 16، 17 اور 18 جنوری 2026 کو جاتی عمرہ میں منعقد ہوں گی، جہاں مہندی، بارات اور ولیمہ جیسی روایتی رسومات ادا کی جائیں گی۔
اطلاعات کے مطابق آج رات جاتی عمرہ میں جنید صفدر اور شانزے علی روحیل کی مہندی کی تقریب رکھی گئی ہے، جس میں شریف خاندان اور شیخ روحیل اصغر خاندان کے اہلخانہ اور قریبی عزیز و اقارب شرکت کررہے ہیں۔ مہندی کی تقریب میں معروف رقاص وہاب شاہ کو بھی مدعو کیا گیا ہے، جو اس فنکشن میں پرفارم بھی کریں گے۔
تقریب میں تقریباً 350 مہمانوں کے لیے دعوتِ ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، جبکہ شریف خاندان کی جانب سے روایتی اور دیسی پکوان بھی تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ مہمانوں کو شاندار ذائقے کا بھرپور اہتمام فراہم کیا جا سکے۔
یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر شادی کا ڈیزائن شدہ کارڈ بھی وائرل ہوچکا ہے، جس میں ولیمے کی تقریب 18 جنوری 2026 بروز اتوار کو دوپہر 1 بجے جاتی عمرہ شریف فارمز میں منعقد ہونے کا اعلان درج ہے۔
واضح رہے کہ یہ جنید صفدر کی دوسری شادی ہے، اس سے قبل ان کی شادی معروف بزنس مین سیف الرحمٰن کی صاحبزادی سے ہوئی تھی جو 2023 میں طلاق پر ختم ہوئی۔
سوشل میڈیا صارفین شادی کی شوخی، تشہیری کارڈ اور فنکشن کی تفصیلات پر تبصرے کر رہے ہیں، جبکہ سیاسی مبصر شریف خاندان اور شیخ روحیل کے قریبی اقتصادی و سماجی روابط پر بھی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔