چترال:
اپر چترال میں پشاور سے چترال جانے والی ایک فلائنگ کوچ کو کوراغ کے مقام پر دریا کے کنارے حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق اور متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔
حغکام کے مطابق اپر چترال میں مسافر کوچ کے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج نے شدید موسمی حالات اور دشوار گزار راستوں کے باوجود فوری اور مؤثر امدادی کارروائی کا آغاز کیا اور پاک فوج کے جوانوں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو بروقت ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔
ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فوری طور پر ٹی ایچ کیو اسپتال بونی منتقل کر دیا۔
ریسکیو آپریشن کے دوران پاک فوج نے مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا اور شدید سردی کے پیش نظر انہیں گرم لباس بھی فراہم کیا، بروقت اور منظم امدادی کارروائی کے باعث کئی قیمتی جانوں کو بچا لیا گیا۔
مقامی شہریوں اور متاثرہ مسافروں نے مشکل حالات میں فوری رسپانس اور انسانی خدمت کے جذبے پر پاک فوج کا بھرپور شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو قابل تحسین قرار دیا۔