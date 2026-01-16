سعودی فرماں روا شاہ سلمان اسپتال میں داخل، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش

ہمیں گہری تشویش ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل ہیں، وزیراعظم شہباز شریف

ویب ڈیسک January 16, 2026
فوٹو: فائل

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی فرماں روا اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل ہے اور ہمیں اس خبر پر گہری تشویش ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ‘ہم اس خبر پر گہری تشویش میں مبتلا ہیں کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود طبی معائنے کے لیے اسپتال میں داخل ہیں’۔

انہوں نے کہا کہ 'پاکستانی عوام شاہ سلمان کو نہایت قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں’۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ‘ہم اپنے سعودی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو جلد مکمل صحت یابی، بھرپور توانائی اور قیادت جاری رکھنے کی طاقت سے نواز دے’۔

 

صدرمملکت کا نیک خواہشات کا اظہار

صدر مملکت آصف علی زرداری نے سعودی فرماں روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔

صدر آصف زرداری نے کہا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے لیے پوری پاکستانی قوم دعاگو ہے۔

انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان ریاض کے اسپتال میں طبی معائنے کے لیے داخل ہیں، پاکستانی قوم کے دلوں میں شاہ سلمان کا بے حد احترام ہے، الّلہ تعالیٰ شاہ سلمان کو تندرستی، عمرِ دراز اور سعودی عرب کی قیادت کے لیے مزید ہمت عطا فرمائے۔
