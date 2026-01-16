آئی فون 18 سے متعلق اہم معلومات لیک!

آئی فون 18 سے متعلق لیک ایکس اکاؤنٹ پر پیش کی گئیں

ویب ڈیسک January 17, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کی فلیگ شپ ڈیوائس آئی فون کے 18 ویں ایڈیشن سے متعلق مزید تفصیلات لیک کر دی گئیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر موجود ایک اکاؤنٹ ایپل حب نے ایک پوسٹ میں تصویر شیئر کی جس میں آئی فون 18 سے متعلق تفصیلات بتائی گئی ہیں۔

تفصیلات میں آئی فون میں متوقع چار فیچر بتائے گئے جن کے مطابق ڈیوائس کو 6.3 انچ اور 6.9 انچ کا ڈسپلے سائز میں پیش کیا جائے گا جبکہ اس میں ڈائنامک آئی لینڈ بھی موجود نہیں ہوگا۔

تازہ ترین لیک میں بتایا گیا کہ اس ڈیوائس میں فرنٹ کیمرا اوپر کی جانب بائیں کونے میں ہوگا اور یہ فون انڈر ڈسپلے فیس آئی ڈی کے ساتھ متعارف کرایا جائے گا۔
