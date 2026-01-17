ٹرمپ منصوبے کے تحت وائٹ ہاؤس نے غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے نام جاری کر دیے

وائٹ ہاؤس کے مطابق میجر جنرل جیسپر جیفرز کو عالمی استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے

ویب ڈیسک January 17, 2026
وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے تحت بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا۔

وائٹ ہاؤس کے مطابق میجر جنرل جیسپر جیفرز کو عالمی استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ مارکو روبیو، صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر کو بھی بورڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔

آریے لائٹ اسٹون اور جوش گرون بام بورڈ کے سینئر مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں گے جبکہ نکولے ملادینوف کو بورڈ آف پیس کا ایگزیکٹو رکن مقرر کیا گیا ہے جو غزہ کے لیے نمائندہ اعلیٰ کے طور پر کام کریں گے۔

برطانیہ کے سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر کے علاوہ مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔

اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی میں "امن کونسل" کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے وہاں ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔

Express News

ٹرمپ نے غزہ میں امن کونسل قائم کرنے کا اعلان کردیا، حماس کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ

صدر ٹرمپ کے مطابق یہ کونسل عبوری مرحلے میں غزہ کے انتظام، تعمیرِ نو اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کی نگرانی کرے گی۔

یاد رہے کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے نام جلد جاری کیے جائیں گے۔

غزہ میں قائم ہونے والا یہ بورڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کا حصہ ہے اور اس کا مقصد سکیورٹی، انسانی امداد، تعمیر نو کے منصوبوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی راہ ہموار کرنا ہے۔

 
