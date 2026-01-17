کیا پنیر دماغ کی طبی حفاظت کرسکتی ہے؟

پنیر میں کیلشیم اعصابی سگنلز کی ترسیل میں مدد دیتا ہے

ویب ڈیسک January 17, 2026
facebook whatsup

اگرچہ مکمل نہیں تاہم پنیر کچھ حد تک دماغ کی طبی حفاظت میں مدد دے سکتی ہے۔

پنیر میں چند ایسے اجزا ہوتے ہیں جو دماغی صحت سے جُڑے ہیں جیسے:

وٹامن B12: اعصابی خلیات کے لیے ضروری ہے، یادداشت اور توجہ میں مدد دیتا ہے۔

پروٹین اور امینو ایسڈز: دماغی کیمیکلز بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔

کیلشیم: اعصابی سگنلز کی ترسیل میں مدد دیتا ہے۔

صحت مند چکنائیاں: دماغی خلیوں کی ساخت کے لیے اہم ہے۔

کچھ تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معتدل مقدار میں ڈیری مصنوعات استعمال کرنے والے افراد میں عمر کے ساتھ ذہنی کمزوری کا خطرہ قدرے کم ہو سکتا ہے۔

خیال رہے:

تاہم زیادہ پنیر میں سیر شدہ چکنائی اور نمک زیادہ ہو سکتے ہیںحد سے زیادہ استعمال دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، جو بالواسطہ دماغ پر بھی اثر ڈالتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

 Jan 16, 2026 07:52 PM |
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

 Jan 16, 2026 04:54 PM |
بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

 Jan 16, 2026 04:46 PM |

متعلقہ

Express News

وہ سبزیاں جو کینسر سے بچا سکتی ہیں

Express News

بورڈ گیمز کھیلنا دماغ کے لیے طویل مدتی فوائد رکھتا ہے، تحقیق

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

پانی کی بوتلوں سے خارج ہونے والے ذرات سے متعلق ہوشربا انکشاف!

Express News

 الزائمرز کے زیادہ تر کیسز کا ایک ہی جین سے تعلق، تحقیق میں انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو