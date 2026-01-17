کیا پنیر دماغ کی طبی حفاظت کرسکتی ہے؟

اگرچہ مکمل نہیں تاہم پنیر کچھ حد تک دماغ کی طبی حفاظت میں مدد دے سکتی ہے۔
پنیر میں چند ایسے اجزا ہوتے ہیں جو دماغی صحت سے جُڑے ہیں جیسے:
وٹامن B12: اعصابی خلیات کے لیے ضروری ہے، یادداشت اور توجہ میں مدد دیتا ہے۔
پروٹین اور امینو ایسڈز: دماغی کیمیکلز بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔
کیلشیم: اعصابی سگنلز کی ترسیل میں مدد دیتا ہے۔
صحت مند چکنائیاں: دماغی خلیوں کی ساخت کے لیے اہم ہے۔
کچھ تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معتدل مقدار میں ڈیری مصنوعات استعمال کرنے والے افراد میں عمر کے ساتھ ذہنی کمزوری کا خطرہ قدرے کم ہو سکتا ہے۔
خیال رہے:
تاہم زیادہ پنیر میں سیر شدہ چکنائی اور نمک زیادہ ہو سکتے ہیںحد سے زیادہ استعمال دل کی بیماری کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے، جو بالواسطہ دماغ پر بھی اثر ڈالتی ہے۔