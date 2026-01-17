پنجاب میں معیاری اور سستی اشیا کی ہوم ڈیلیوری کا پہلا اوربے مثال پراجیکٹ

فری ہوم ڈیلیوری پراجیکٹ دائرکار بتدریج پنجاب کے دیگر شہروں تک بڑھائیں گے، مریم نواز شریف

ویب ڈیسک January 17, 2026
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فری ہوم ڈیلیوری پراجیکٹ نے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔

پنجاب کے 35شہروں کے 46سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری ہت جبکہ عوام کو گھر کی دہلیز پر تین لاکھ 12ہزار سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل کی گئی۔

پنجاب سہولت بازار اتھارٹی فری ہوم ڈیلیوری پراجیکٹ کے ذریعے 13 اشیائے خوردونوش کی فراہمی کی گئی۔

پی ایس بی اے فری ہوم ڈیلیوری کے لئے13 بنیادی اشیائے خوردونوش کے نرخ ڈی سی نوٹیفائیڈ ریٹ سے بھی کم مقرر کیے گئے جبکہ عوام کو ہوم ڈیلیوری پراجیکٹ کے تحت ڈی سی ریٹ 7 فیصدتک کم نرخ پر 13اشیائے خوردونوش ملنے لگیں۔

عوام کو فری ہوم ڈیلیوری ایپ کے استعمال پر سات فیصد تک بچت اور ڈیلیوری بھی فری
فری ملتی ہے۔ ہوم ڈیلیوری کے ذریعے آلو، پیاز، ٹماٹر، کدو، لہسن،سیب، کیلا،کھجور، لیموں، امرود اور تربوز آرڈر کیے جا سکتے ہیں۔

سہولت بازار فری ہوم ڈیلیوری کے ذریعے دال چنا، بیسن، آٹا اور چینی بھی آرڈر کی جاسکتی ہے۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے یہ ہمارا عزم ہے۔
