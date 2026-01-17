بلوچستان کے طالبعلم نے کیلے کے تنے سے قدرتی فائبر تیار کرکے عالمی ایوارڈ جیت لیا

اسلام آباد:
بلوچستان کے طالبعلم محمد سرفراز نے کیلے کے تنے سے قدرتی فائبر تیار کرکے "ڈسکور نیچرل فائبر انیشی ایٹو" ایوارڈ جیت لیا۔
ایوارڈ کا اعلان جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جاری ہوم ٹیکسٹائل کی عالمی نمائش ہیم ٹیکسٹائل کے موقع پر کیا گیا، مقابلے میں دنیا بھر کے 100 سے زائد تحقیقی اداروں، کمپنیوں اور تعلیمی اداروں نے شرکت کی۔
محمد سرفراز کے منصوبے کو ماحولیاتی اہمیت اور تجارتی صلاحیت کی وجہ سے توجہ حاصل ہوئی، بلوچستان کے باصلاحیت محقق محمد سرفراز نے کیلے کے تنے سے اعلیٰ معیار کا فائبر تیار کرنے میں 4 سال صرف کئے۔
طالبعلم محمد سرفراز نے اعزاز اپنے اساتذہ اور بلوچستان کے باصلاحیت نوجوانوں کے نام کیا، پاکستان کے ہونہار بلوچ نوجوان کی کامیابی پورے ملک کیلئے باعثِ صد افتخار ہے۔