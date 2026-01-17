‏ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اساتذہ اور طلباء کیساتھ خصوصی نشست

تقریب میں قومی و علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان المرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی

ویب ڈیسک January 17, 2026
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ، طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہاولپور کے عوام کی تحریکِ پاکستان اور استحکامِ پاکستان میں گرانقدر خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراجِ تحسین پیش کیا۔

نشست کے دوران قومی اور علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان المرصوص اور قومی سلامتی کے قیام میں پاک فوج کے کلیدی کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔

سیشن میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔

اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مفہوم اور اس کے مقاصد سے متعلق آگاہی کو سراہا۔

شرکاء نے میڈیا لٹریسی کو نوجوانوں کے شعور اور رائے کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا لٹریسی منفی پروپیگنڈے اور دشمن کے بیانیے سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔

شرکاء اور مدارس کے طلبہ نے ہر مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر پاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ریاست اور آئین کا وقار بلند رکھا ہے۔ تقریب کے اختتام پر طلبہ و طالبات نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔
