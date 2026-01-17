کور کمانڈر لاہور کی نیشنل ورکشاپ خیبرپختونخوا کے شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست

معرکہ حق میں کامیابی کے بعد آج دنیا میں پاکستان ایک مختلف پہچان رکھتا ہے، کور کمانڈر کی شرکاء سے گفتگو

ویب ڈیسک January 17, 2026
لاہور:

خیبرپختونخوا میں جاری نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی لاہور آمد پر کور کمانڈر لاہور کے ساتھ خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔

اس موقع پر کورکمانڈر لاہورکا کہنا تھا کہ پاک فوج دو دہائیوں سے زائد عرصہ سے خیبر پختونخوا  میں دہشتگردی کے خلاف برسرِ پیکار ہے، پاک فوج فتنہ الخوارج و فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے۔

کور کمانڈر لاہور نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے غیور عوام دشمن کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہیں، آپریشن بنیان المرصوص و معرکہ حق میں کامیابی کے بعد آج دنیا میں پاکستان ایک مختلف پہچان رکھتا ہے۔

ورکشاپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم کورکمانڈر کی عزت افزائی اور پر تپاک استقبال پر انکے شکر گزار ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پرپاک فوج کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے۔
