بجلی صارفین کیلیے بُری خبر؛ فی یونٹ قیمت میں اضافے کا امکان

نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی

ویب ڈیسک January 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

بجلی صارفین کے لیے بُری خبر سامنے آ گئی، جس کے مطابق ایک ماہ کے لیے بجلی 48 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔

سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی (سی پی پی اے) نے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں درخواست دائر کر دی ہے، جس پر نیپرا اتھارٹی 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔

سی پی پی اے کی جانب سے دائر درخواست کے مطابق دسمبر میں 8 ارب 48 کروڑ 70 لاکھ یونٹس بجلی پیدا کی گئی، جبکہ اسی عرصے کے دوران ڈسکوز کو 8 ارب 20 کروڑ 80 لاکھ یونٹس بجلی فراہم کی گئی۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں بجلی کی فی یونٹ لاگت 9.62 روپے رہی۔

مزید پڑھیں

Express News

بجلی کے شعبے میں 800 ارب روپے کی منفی ایکویٹی، سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری

Express News

بجلی صارفین کیلیے خوش خبری، نیپرا نے بنیادی ٹیرف کی حکومتی درخواست منظور کرلی

Express News

بجلی کی کراس سبسڈی میں 123 ارب روپے کی کمی لائی گئی ہے، پاور ڈویژن

درخواست میں بجلی کی پیداوار کے ذرائع کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں، جن کے مطابق ایک ماہ میں ہائیڈل ذرائع سے 18.07 فیصد بجلی پیدا کی گئی۔ دسمبر میں مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار 13.99 فیصد رہی جب کہ درآمدی کوئلے سے 10.13 فیصد بجلی حاصل کی گئی۔

سی پی پی اے کے مطابق دسمبر کے دوران قدرتی گیس سے 11.20 فیصد اور درآمدی گیس سے 17.24 فیصد بجلی پیدا کی گئی جب کہ نیوکلیئر ذرائع سے بجلی کی پیداوار 25.05 فیصد رہی۔

نیپرا اتھارٹی سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان نے اچانک وزن میں بڑی کمی کا راز بتا دیا

عامر خان نے اچانک وزن میں بڑی کمی کا راز بتا دیا

 Jan 17, 2026 11:37 AM |
حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

 Jan 16, 2026 07:52 PM |
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

 Jan 16, 2026 04:54 PM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

Express News

ٹیکس کارکردگی پر بحث، وفاق بمقابلہ صوبے؛ مشیر وزیر خزانہ نے حقائق سامنے رکھ دیے

Express News

سونے کی مقامی و عالمی مارکیٹوں میں  آج قیمت کتنی ہے؟

Express News

حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو قیمتوں میں کمی کے ریلیف سے محروم کردیا

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام کی جانب پیشرفت کی، عالمی بینک

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام کی جانب پیشرفت کی، عالمی بینک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو