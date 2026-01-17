لاہور میں شدید دھند کے باعث فضائی آپریشن درہم برہم

دمام جانے والی پی آئی اے کی پرواز کے مسافروں کو جہاز سے اتار لیا گیا

ویب ڈیسک January 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

موسم کی خرابی اور شدید دھند نے فضائی آپریشن درہم برہم کرکے رکھ دیا۔

علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اندرون اور بیرون ممالک جانے اور آنے والی 25 پروازیں متاثر ہوئیں جبکہ تین منسوخ کردی گئیں۔

دمام جانے والی پی آئی اے کی پرواز کے مسافروں کو جہاز سے اتار لیا گیا، جہاز سے اتارے جانے پر مسافروں نے شدید احتجاج کیا، عمرہ زائرین بھی مشکلات کا شکار رہے۔

کراچی ابو ظہبی شارجہ جدہ مدینہ منورہ دبئی ریاض استنبول دوحہ جانے اور آنے والی پروازیں دو سے پندرہ گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئیں۔

سکیورٹی کلئیرنس کی طویل قطاروں کی وجہ سے درجنوں مسافر وں کی پروازیں نکل گئیں، پی آئی اے سمیت دیگر ائیرلائنز نے مسافروں کو پروازوں کی معلومات لیکر ائیرپورٹ آنے کی ہدایت کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

عامر خان نے اچانک وزن میں بڑی کمی کا راز بتا دیا

عامر خان نے اچانک وزن میں بڑی کمی کا راز بتا دیا

 Jan 17, 2026 11:37 AM |
حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

 Jan 16, 2026 07:52 PM |
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

 Jan 16, 2026 04:54 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی تمام جماعتیں5، 6 نکات پر متفق ہوں بانی پی ٹی آئی سے دستخط میں کرالوں گا، محمود اچکزئی

Express News

سعودی فرماں روا شاہ سلمان اسپتال میں داخل، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش

Express News

مذاکرات کا مینڈیٹ اب بھی محمود اچکزئی کے پاس ہے، اسد قیصر

Express News

خاران، دہشتگردوں کا تھانے اور بینکوں پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 دہشتگرد ہلاک

Express News

امریکی ناظم الامور کا تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار

Express News

گھر بیٹھے یونین کونسل کا برتھ سرٹیفیکٹ بنوانا ممکن! طریقہ جانیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو