کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور خان سے قبل عالیہ بھٹ اور اننیا پانڈے سمیت کئی بالی ووڈ اداکارائیں بھی اس ٹرینڈ میں حصہ لے چکی ہیں

ویب ڈیسک January 17, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کرینہ کپور خان بھی سوشل میڈیا ٹرینڈ ’2016‘ کا حصہ بن گئیں۔

کرینہ کپور خان نے حال ہی میں اپنے مداحوں کے ساتھ ماضی کی چند نایاب اور یادگار تصاویر شیئر کی ہیں۔

ان تصاویر میں کرینہ کو حمل کے دوران مختلف مواقع پر پراعتماد اور باوقار انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔

اداکارہ نے اس دور کو اپنی زندگی کا ایک طاقتور اور خوبصورت مرحلہ قرار دیا ہے۔

کرینہ نے انکشاف کیا کہ وہ حمل کے دوران بھی اپنے کام سے جڑی رہیں اور ریمپ پر واک کرکے یہ ثابت کیا کہ ماں بننا کسی بھی عورت کی پیشہ ورانہ شناخت کو محدود نہیں کرتا۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی انہوں نے اپنے اعتماد اور وقار کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔

سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر میں کرینہ کا انداز سادہ مگر بااثر ہے، جسے مداحوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔

اداکارہ کی یہ پوسٹ خواتین کے لیے حوصلے اور خود اعتمادی کا پیغام سمجھی جا رہی ہے، کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خود پر یقین رکھنا سب سے اہم ہے۔

واضح رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر سال 2016 ٹرینڈ میں ہے اور ہر کوئی اپنی 2016 سے جڑی یادیں اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کررہا ہے۔

کرینہ کپور خان سے قبل عالیہ بھٹ، اننیا پانڈے اور سونم کپور سمیت کئی بالی ووڈ اداکارائیں بھی اس ٹرینڈ میں حصہ لے چکی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |
دوسری شادی کی دوسری سالگرہ، شعیب ملک کا ثناء جاوید کیلیے محبت بھرا پیغام

دوسری شادی کی دوسری سالگرہ، شعیب ملک کا ثناء جاوید کیلیے محبت بھرا پیغام

 Jan 17, 2026 01:23 PM |
رنویر کے فلم چھوڑنے پر شاہ رخ خان نے ڈان 3 میں واپسی کی شرط عائد کردی

رنویر کے فلم چھوڑنے پر شاہ رخ خان نے ڈان 3 میں واپسی کی شرط عائد کردی

 Jan 17, 2026 01:47 PM |

متعلقہ

Express News

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

Express News

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

Express News

بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

Express News

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

Express News

مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

Express News

اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو