کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کرینہ کپور خان بھی سوشل میڈیا ٹرینڈ ’2016‘ کا حصہ بن گئیں۔
کرینہ کپور خان نے حال ہی میں اپنے مداحوں کے ساتھ ماضی کی چند نایاب اور یادگار تصاویر شیئر کی ہیں۔
ان تصاویر میں کرینہ کو حمل کے دوران مختلف مواقع پر پراعتماد اور باوقار انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اداکارہ نے اس دور کو اپنی زندگی کا ایک طاقتور اور خوبصورت مرحلہ قرار دیا ہے۔
کرینہ نے انکشاف کیا کہ وہ حمل کے دوران بھی اپنے کام سے جڑی رہیں اور ریمپ پر واک کرکے یہ ثابت کیا کہ ماں بننا کسی بھی عورت کی پیشہ ورانہ شناخت کو محدود نہیں کرتا۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی انہوں نے اپنے اعتماد اور وقار کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔
سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تصاویر میں کرینہ کا انداز سادہ مگر بااثر ہے، جسے مداحوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔
اداکارہ کی یہ پوسٹ خواتین کے لیے حوصلے اور خود اعتمادی کا پیغام سمجھی جا رہی ہے، کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خود پر یقین رکھنا سب سے اہم ہے۔
واضح رہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر سال 2016 ٹرینڈ میں ہے اور ہر کوئی اپنی 2016 سے جڑی یادیں اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کررہا ہے۔
کرینہ کپور خان سے قبل عالیہ بھٹ، اننیا پانڈے اور سونم کپور سمیت کئی بالی ووڈ اداکارائیں بھی اس ٹرینڈ میں حصہ لے چکی ہیں۔