سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے اور وزیراعلی پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں جب کہ آج جنید صفدر نے سہرا سجا لیا اور بارات لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچ گئی۔
رپورٹ کے مطابق بارات مسلم لیگ (ن) کے قائد میاں نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں جاتی امرا سے روانہ ہوئی۔
بارات میں نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف دلہے کی والدہ وزیراعلی مریم نواز اور اہل خانہ سمیت وفاقی و صوبائی وزراء ملکی و غیر ملکی مہمان شامل ہیں۔
دلہے کی گاڑی کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا ہے جب کہ تقریب میں مشہور سیاسی شخصیات بھی شریک ہیں۔
جنید صفدر کی ہونے والی اہلیہ شانزے شیخ معروف سیاسی شخصیت شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں، جنید صفدر کے ولیمہ کی تقریب کل 18 جنوری 2026 کو جاتی امرا میں ہو گی۔
ذرائع نے کہا کہ ولیمے کی تقریب میں 800 مہمانوں کو مدعو کیا گیا، مہندی کی تقریب گزشتہ شب جاتی امرا میں ہوئی جس میں دولہا دلہن سمیت دونوں طرف کے عزیز اقرباء شامل ہوئے۔
شادی کی تین روزہ تقریبات کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔