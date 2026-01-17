جنید صفدر کی شادی، بارات لاہور کی نجی ہاوسنگ سوسائٹی پہنچ گئی

بارات میں نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف اور اہل خانہ سمیت وفاقی و صوبائی وزراء ملکی و غیر ملکی مہمان شامل ہیں

ویب ڈیسک January 17, 2026
سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نواسے اور وزیراعلی پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں جب کہ آج جنید صفدر نے سہرا سجا لیا اور بارات لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچ گئی۔

رپورٹ کے مطابق بارات مسلم لیگ (ن) کے قائد میاں نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں جاتی امرا سے روانہ ہوئی۔

بارات میں نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف دلہے کی والدہ وزیراعلی مریم نواز اور اہل خانہ سمیت وفاقی و صوبائی وزراء ملکی و غیر ملکی مہمان شامل ہیں۔

دلہے کی گاڑی کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا  ہے جب کہ تقریب میں مشہور سیاسی شخصیات بھی شریک ہیں۔

جنید صفدر کی ہونے والی اہلیہ شانزے شیخ  معروف سیاسی شخصیت شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں، جنید صفدر کے ولیمہ کی تقریب کل 18 جنوری 2026 کو جاتی امرا میں ہو گی۔

ذرائع نے کہا کہ ولیمے کی تقریب میں 800 مہمانوں  کو مدعو کیا گیا، مہندی کی تقریب گزشتہ  شب جاتی امرا میں ہوئی جس میں دولہا دلہن سمیت دونوں طرف کے عزیز اقرباء شامل ہوئے۔

شادی کی تین روزہ تقریبات کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ہیں۔

 
