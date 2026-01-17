افواج پاکستان میں "ملٹی ڈومین آپریشنز" جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت

تباہ کن بمباری اور سائبر اور انفارمیشن آپریشنز سے  دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے

ویب ڈیسک January 17, 2026
افواج پاکستان میں "ملٹی ڈومین آپریشنز" جنگی محاذ پر کا میابی کی ضمانت ہےافواج پاکستان  بدلتے جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ  "ملٹی ڈومین آپریشنز" کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں۔

ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خودکار نظام اور انفارمیشن آپریشنز  کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط انداز  میں استعمال کیا جاتا ہے فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز  اور دور مار کرنے والے ہتھیاروں کے ہم آہنگ استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت نا ممکن بنا دی جاتی ہے۔

تباہ کن بمباری اور سائبر اور انفارمیشن آپریشنز سے  دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہےپاکستان میں بنائے گئے ہتھیاروں اور جدید ڈرونز دوست ممالک سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

یہ مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے جہاں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے دفاع کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔

افواج پاکستان کی یہ مشقیں جدید ٹیکنالوجی، تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں یہ مشقیں افواجِ پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور مختلف سروسز کے باہمی اشتراک کو نمایاں کرتی ہیں، جو ملٹی ڈومین آپریشنز کی پہچان ہے۔

یہ جنگی مشقیں  اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ افواج پاکستان جدید جنگی تقاضوں کے مطابق"ملٹی ڈومین آپریشنز " کی منصوبہ بندی اور ان کے مؤثر عملی نفاذ کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔

 
