حقیقی آزادی کی جدوجہد دن بہ دن زور پکڑ رہی ہے، وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا

ہماری جدوجہد مضبوط جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے ہے، ہری پور میں ریلی سے خطاب

ویب ڈیسک January 17, 2026
ہری پور:

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد دن بہ دن زور پکڑ رہی ہے، ہماری جدوجہد مضبوط جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے ہے۔

صدیق اکبر چوک ہری پور میں ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ والہانہ استقبال پر ہری پور کے عوام کا تہہ دل سے مشکور ہوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ قائد عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم دیا ہے۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے پورے ملک میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری شروع کر رکھی ہے، اسی سلسلے میں آج ہری پور آئے ہیں جس کے بعد ایبٹ آباد اور مانسہرہ جائیں گے، ہری پور کے عوام عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، بدقسمتی سے ہری پور کے عوام کے مینڈیٹ پر ایک بار پھر ڈاکہ ڈالا گیا، عمران خان نے

سہیل آفریدی نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاری شروع کی ہے اسے عروج تک لے جائیں گے، ہری پور کے عوام ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہری پور کے عوام کا جوش و جذبہ قابلِ دید ہے۔
