سری لنکا کے نوجوان بلے باز نے انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

یہ انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کا سب سے بڑا انفرادی اسکور ہے

ویب ڈیسک January 17, 2026
سری لنکا کے نوجوان بلے باز ورن چامودیتھا نے آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 2026 میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹورنامنٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔

جاپان کے خلاف کھیلے گئے میچ میں ورن چامودیتھا نے غیر معمولی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 143 گیندوں پر 192 رنز اسکور کیے جس میں 26 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ یہ انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کا سب سے بڑا انفرادی اسکور ہے۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ سری لنکا ہی کے ہاسیتھ بویاگودا کے پاس تھا جنہوں نے 2018 کے ایڈیشن میں 191 رنز بنائے تھے، تاہم ورن چامودیتھا نے اس ریکارڈ کو ایک رن سے پیچھے چھوڑ کر نئی تاریخ رقم کر دی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان کی اس یادگار اننگز کے دوران اوپننگ ساتھی دیمانٹھا مہاویتھانا نے بھی شاندار بیٹنگ کی اور دونوں بلے بازوں نے پہلی وکٹ کے لیے 328 رنز کی ریکارڈ شراکت قائم کی جو انڈر 19 ورلڈ کپ میں کسی بھی وکٹ کے لیے سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے۔

ورن چامودیتھا کی جارحانہ اور اعتماد سے بھرپور بیٹنگ کی بدولت سری لنکا کی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 388 رنز کا بڑا مجموعہ اسکور بورڈ پر سجا دیا۔

نوجوان بلے باز کی اس تاریخی کارکردگی کو کرکٹ شائقین اور ماہرین کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے جبکہ یہ اننگز ورن چامودیتھا کے روشن مستقبل کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
