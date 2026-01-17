اندڑ 19 ورلڈ کپ: بھارت کیخلاف ہدف کے تعاقب میں بنگلادیش کی بیٹنگ جاری

بنگلادیش کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم 238 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی

ویب ڈیسک January 17, 2026
انڈر 19 ورلڈ کپ کے ساتویں میچ میں بھارت کے خلاف ہدف کے تعاقب میں بنگلا دیش کی بیٹنگ جاری ہے۔

اس سے قبل بُلاوایو میں جاری میچ میں بنگلادیش کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی ٹیم 49 ویں اوور میں 238 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

بھارت کی جانب سے ابھیگیان کُنڈو اور ویبھو سوریاونشی بالترتیب 80 اور 72 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کنسک چوہان 28 دیپیش دیویندرن 11، کھِلن پٹیل 8، وِہان ملہوترا 7، کپتان آیوش مہاترے 6، آر ایس امبرش 5، ہرونش پنگالیا 2 اور ویدنت تریویدی 0 کے اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

بنگلا دیش کی جانب سے الفہد نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ عزیز الحکیم اور اقبال حسین ایمان نے 2، 2 جبکہ شیخ پرویز جِبن نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔
