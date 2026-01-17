ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026: بنگلا دیش کے بھارت نہ جانے کے معاملے پر برف پگھلنے لگی

امکان ہے کہ بنگلا دیش کو گروپ اے یا گروپ بی میں شامل کر کے معاملہ حل کر لیا جائے گا

زبیر نذیر خان January 17, 2026
عالمی کپ ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنامنٹ 2026 میں بنگلا دیش کی شمولیت کے معاملے پر برف پگھلنے لگی، لاجسٹک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ معاملے کو آسان بنانے کے لیے بنگلا دیش کو ایک مختلف گروپ میں منتقل کرنے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق بنگلا دیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں بنگلا دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے نمائندوں کے درمیان ہفتہ کو منعقدہ اجلاس میں میں ورلڈ کپ 2026 میں بنگلا دیش کی شرکت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

بات چیت کے دوران بی سی بی نے اپنی ٹیم کے میچز کو سری لنکا میں منتقل کرنے کے لیے آئی سی سی سے اپنی باضابطہ درخواست کا اعادہ کیا، بورڈ نے ٹیم، بنگلا دیشی شائقین، میڈیا اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت اور حفاظت کے بارے میں بنگلا دیش حکومت کے خیالات اور خدشات کا بھی دوبارہ اظہار کیا۔

بنگلا دیشی کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق بات چیت تعمیری، خوشگوار اور پیشہ ورانہ انداز میں کی گئی، تمام فریقین نے متعلقہ مسائل پر کھل کر بات کی، دیگر نکات کے علاوہ کم از کم لاجسٹک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ معاملے کو آسان بنانے کے ذریعہ بنگلا دیش کو ایک مختلف گروپ میں منتقل کرنے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

آئی سی سی کے دو رکنی وفد میں گورو سکسینہ اور اینڈریو ایپگریو شامل تھے ،بی سی بی اور آئی سی سی نے اس معاملے پر تعمیری بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

واضح رہے کہ بنگلا دیش عالمی کپ کے گروپ سی میں موجود ہے جس کے تمام میچز بھارت میں شیڈول ہیں جبکہ گروپ اے اور گروپ بی کے میچز سری لنکا میں کھیلے جانے ہیں،اس طرح امکان ہے کہ بنگلا دیش کو گروپ اے یا گروپ بی میں شامل کر کے معاملہ حل کر لیا جائے گا۔

گروپ اے میں میزبان و عالمی نمبر 1 بھارت، عالمی نمبر7پاکستان، امریکا، نیدرلینڈ اور نمیبیا شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں عالمی نمبر 2 آسٹریلیا، مشترکہ میزبان و عالمی نمبر 4 سری لنکا، آئر لینڈ اور عمان کو رکھا گیا ہے،گروپ سی عالمی نمبر3 انگلینڈ، عالمی نمبر6 ویسٹ انڈیز، عالمی نمبر 9 بنگلا دیش، نیپال اور اٹلی پر مشتمل ہے۔
