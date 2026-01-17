پشاور کی تینوں علی سسٹرز چیک جونیئر اوپن اسکواش2026 کے فائنل فور میں پہنچ گئیں

پیراگ میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے جونیئر گولڈ سرکٹ میں پاکستان کی علی سسٹرز نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا

زبیر نذیر خان January 17, 2026
facebook whatsup

پشاور سے تعلق رکھنے والی تینوں علی سسٹرز نے چیک جونیئر اوپن 2026  سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔

 موصولہ اطلاعات کے مطابق پیراگ میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے جونیئر گولڈ سرکٹ میں پاکستان کی علی سسٹرز نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور فائنل فور میں پہنچ گئیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پابندی کے باوجود جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کھیلنے والے 2 پاکستانی فائنل میں پہنچ گئے

ماہ نور علی نے گرلز انڈر 15 ایونٹ میں فرانس کی  ایلیا گروسی کو کسی دقت کے بغیر 0-3 شکست دے کر سیمی فائنل میں کھیلنے کا اعزاز حاصل کیا،ان کی بڑی بہن سحرش علی نے اسی ایونٹ میں سوئزرلینڈ کی مایا کو کوئی گیم ہارے بغیر مات دے کر فائنل فور میں قدم رکھا۔

علی سسٹرز میں سب سے بڑی مہوش علی نے گرلز انڈر 17 ایونٹ میں  پولینڈ کی ہانا روبیل کو0-3 شکست دے کر سیمی فائنل میں کھیلنے کی راہ ہموار کر لی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |
کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس، کھلاڑیوں کی براہ راست سائننگز کا آپشن زیرغور

Express News

بی بی ایل: سنگل لینے سے انکار کے بعد، اسٹیو اسمتھ کا بابر اعظم سے متعلق اہم بیان!

Express News

بی بی ایل: اسمتھ کا رن لینے سے انکار، غصہ کرنیوالے بابر اعظم اوور کی پہلی گیند پر آؤٹ

Express News

ویرات کوہلی کی اپنے ننھے ہم شکل سے ملاقات، ’چھوٹا چیکو‘ سوشل میڈیا پر وائرل

Express News

فیفا ورلڈ کپ 2026 نے آغاز سے قبل ہی مقبولیت کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز، میچز کے اوقات کار تبدیل کردیے گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو