ذیا بیطس کی علامت کا خطرناک دماغی بیماری سے تعلق کا انکشاف

کھانے کے بعد خون میں شوگر کی مقدار اس وقت بڑھتی ہے جب گلوکوز کی مقدار فوری طور پر بڑھتی ہے اور دیر تک بڑھے رہتے ہیں

ویب ڈیسک January 18, 2026
ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ (ذیا بیطس اور پری-ڈائیبیٹیز کی ایک عام علامت) الزائمرز بیماری کے خطرات میں اضافے سے تعلق رکھتا ہے۔

یونیورسٹی آف لیورپول کی ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جن کے خون میں کھانے کے بعد شوگر زیادہ ہوتی ہے ان کے بعد کی زندگی میں الزائمرز میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔

تحقیق کے سربراہ مصنف ڈاکٹر اینڈریو میسن کا کہنا تھا کہ نتائج مستقبل میں اس کیفیت سے بچنے میں لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلڈ شوگر صرف قابو کرنا اہم نہیں بلکہ بالخصوص کھانے کے بعد اس مقدار قابو کرنا اہم ہے۔
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

 Jan 18, 2026 11:27 AM |
اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |

