ماہرین نے برف سے ڈھکے خطے سے متعلق ایسی تفصیلات پیش کی ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی

January 18, 2026
انٹارکٹیکا کی سرزمین میں برف کے نیچے کیا پوشیدہ ہے سائنس دانوں نے بالآخر اس کا پتہ لگا لیا۔

ماہرین نے برف سے ڈھکے خطے سے متعلق ایسی تفصیلات پیش کی ہیں جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔

انٹارکٹیکا میں جمی برف سائنس دانوں کے لیے اس کی سرزمین میں چھپے حقائق کو جاننا مشکل بناتی ہے۔

لیکن اب نقشہ سازی کی انتہائی اعلیٰ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے (جن میں سیٹلائیٹ ڈیٹا کا استعمال اور انٹارکٹیکا میں گلیشیئرز کے سرکنے کی طبیعیات شامل ہیں) یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ انٹارکٹیکا میں برف کے نیچے کیا موجود ہے۔

نتائج کے مطابق طرف برف کے نیچے ہزاروں چوٹیاں اور وادیاں دفن ہیں۔

سامنے آنے والی ان معلومات میں بڑے پہاڑی سلسلوں کی مخصوص جغرافیائی تفصیلات اور گہری تنگ گھاٹیوں کے ساتھ بڑی بڑی وادیاں شامل ہیں۔
