اوپن اے آئی کا مفت چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنیوالوں کیلئے بڑا اعلان

کمپنی پلیٹ فارم میں یہ اضافہ جلد ہی کرنے جا رہی ہے

ویب ڈیسک January 18, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی نے مفت چیٹ جی پی ٹی سروس میں اشتہارات متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔

آرٹیفیشل انٹیلی جنس کمپنی نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ فی الحال اشتہارات لائیو نہیں، اس کی آزمائش آئندہ ہفتوں میں شروع کی جائے گی۔

کمپنی کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کا مقصد چیٹ جی پی ٹی کے صارفین کی وسیع تعداد (80 کروڑ سے زائد) سے پیسہ کمانا ہے۔

پلیٹ فارم کی 500 ارب کی ویلیو ایشن کے باوجود یہ اسٹارٹ اپ خسارے میں اور نفع میں جانے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے۔

اوپن اے آئی کے مطابق ڈیجیٹل اشتہارات چیٹ جی پی ٹی کے جواب کے نیچے دکھائے جائیں گے۔
