انڈر 19 ورلڈ کپ: بھارتی اور بنگلا دیشی کپتانوں کا ہاتھ نہ ملانے پر بی سی بی کی وضاحت

بورڈ کے مطابق اس لمحے جواد ابرار کی توجہ کہیں اور تھی جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی

ویب ڈیسک January 18, 2026
فوٹو: فیس بک

بنگلادیشی کپتان کے بھارتی کپتان سے ہاتھ نہ ملانے کے معاملے پر بنگلادیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے وضاحت سامنے آ ئی ہے جس میں اس واقعے کی وجہ بیان کی گئی۔

یہ واقعہ انڈر 19 آئی سی سی ورلڈ کپ کے دوران ٹاس کے موقع پر پیش آیا جب بنگلادیش کے قائم مقام کپتان نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے مصافحہ نہیں کیا۔

بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ بھارتی کپتان آیوش مہاترے سے ہاتھ نہ ملانا کسی دانستہ رویے کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ یہ قائم مقام کپتان جواد ابرار کی غیر ارادی غلطی تھی۔

بورڈ کے مطابق اس لمحے جواد ابرار کی توجہ کہیں اور تھی جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنگلادیش کے مستقل کپتان عزیزالحکیم طبیعت ناساز ہونے کے باعث میچ میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ: بھارت نے بنگلادیش کو 18 رنز سے شکست دیدی

بی سی بی کا کہنا تھا کہ ٹاس کے موقع پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا کھلاڑیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس حوالے سے بورڈ کھیل کی روح اور اسپورٹس مین اسپرٹ پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ بورڈ نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ واقعے کے پیچھے کسی قسم کی بدنیتی یا احتجاج کارفرما تھا۔

واضح رہے کہ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت اور بنگلادیش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئیں اور ٹاس کے وقت دونوں ٹیموں کے کپتانوں کے درمیان ہاتھ نہ ملانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی جس کے بعد مختلف قیاس آرائیاں کی جانے لگیں۔

دوسری جانب لیفٹ آرم فاسٹ بولر مستفیض الرحمٰن کو آئی پی ایل سے نکالے جانے کے معاملے پر بھارت اور بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے درمیان کشیدگی بدستور برقرار ہے جس میں وقت کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اسی تناظر میں ٹاس کے واقعے کو بھی جوڑا جا رہا ہے۔

 
