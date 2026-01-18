مغرب سے سرد ہواؤں کا سسٹم پنجاب میں کب داخل ہو گا؟ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی

لاہور:
محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب سے سرد ہواؤں کا ایک نیا سسٹم پنجاب میں داخل ہونے جا رہا ہے، جس کے باعث لاہور سمیت صوبے بھر میں شدید سردی اور دھند کا راج بدستور قائم رہے گا۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اور کل پنجاب بھر میں موسم مجموعی طور پر خشک اور سرد رہے گا، تاہم 20 سے 23 جنوری کے دوران مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق متوقع خراب موسم کے پیش نظر حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور لوکل گورنمنٹ، محکمہ صحت، ریسکیو 1122، پولیس، فاریسٹ، سی اینڈ ڈبلیو، ٹورازم اور محکمہ ٹرانسپورٹ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے ہدایت کی ہے کہ تمام اضلاع میں ایمرجنسی کنٹرول رومز کے عملے کو 24 گھنٹے الرٹ رکھا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹا جا سکے۔
انہوں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 4.4 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مزید بتایا کہ سیاحوں کی سہولت کے لیے مری کے مختلف مقامات پر فسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ برفباری کے دوران سیاحوں کو رہنمائی اور مدد فراہم کی جا سکے۔
پی ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں شہری پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔