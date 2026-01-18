گرین لینڈ تنازع: ٹرمپ کی یورپی ممالک کو بھاری ٹیرف کی کھلی دھمکی

ٹرمپ کے مطابق جدید دفاعی نظام اور ’’گولڈن ڈوم‘‘ منصوبے کے باعث اب گرین لینڈ کی جغرافیائی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے

January 18, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ پر امریکا کے مجوزہ کنٹرول کی مخالفت کرنے والے ممالک کو درآمدی ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی ہے۔

صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈنمارک اور اس کے یورپی اتحادیوں پر آئندہ ماہ سے اضافی محصولات عائد کیے جائیں گے تاکہ گرین لینڈ کے معاملے پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔

صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ امریکا فروری سے ڈنمارک اور اس کے اتحادی ممالک پر 10 فیصد درآمدی ٹیرف نافذ کرے گا، جو بعد ازاں جون سے بڑھا کر 25 فیصد کر دیا جائے گا۔ ان کے مطابق یہ اقدام گرین لینڈ کے حصول کے لیے دباؤ کی حکمتِ عملی کا حصہ ہے۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکا نے کئی دہائیوں بلکہ صدیوں تک ڈنمارک اور یورپی ممالک کو تجارتی سہولتیں اور سبسڈیز فراہم کیں، مگر اس کے بدلے کبھی مناسب معاوضہ وصول نہیں کیا گیا۔ ٹرمپ کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ ڈنمارک اس کا ازالہ کرے، کیونکہ عالمی امن اور سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔

صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ مجوزہ ٹیرف ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ پر لاگو ہوگا اور یہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک گرین لینڈ کی خریداری سے متعلق کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔

انہوں نے مزید کہا کہ امریکا گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے گرین لینڈ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ڈنمارک مسلسل انکار کرتا رہا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق جدید دفاعی نظام اور ’’گولڈن ڈوم‘‘ منصوبے کے باعث اب گرین لینڈ کی جغرافیائی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈنمارک نے جزیرے اور اس کے اطراف میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ حالیہ دنوں میں فرانس، سویڈن اور دیگر یورپی ممالک کے فوجی دستے بھی ڈنمارک کی زیر قیادت مشترکہ مشقوں کے لیے گرین لینڈ پہنچے ہیں۔
