لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر ہنگامہ، متعدد مظاہرین گرفتار

برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر احتجاج کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق مظاہرین کے خلاف مختلف سنگین الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
لندن پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد پر پرتشدد ہنگامہ آرائی، ایمرجنسی اہلکار پر حملہ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور سفارتی احاطے میں غیر قانونی داخلے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
پولیس کے مطابق احتجاج کے دوران سفارت خانے کی چھت پر نصب ایرانی پرچم اتارنے والے ایک شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جس کے خلاف مجرمانہ نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ مظاہرے کے دوران پولیس اہلکاروں پر مختلف اشیاء پھینکی گئیں، جس کے نتیجے میں چار پولیس اہلکاروں کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئیں۔
پولیس کے مطابق مظاہرین نے ایرانی پرچم اتارنے والے شخص کی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی، جس پر صورتحال کو قابو میں رکھنے اور مزید بدامنی سے بچنے کے لیے سفارت خانے کے باہر سیکشن 35 کے تحت منتشر ہونے کا حکم نافذ کر دیا گیا۔