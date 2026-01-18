لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر ہنگامہ، متعدد مظاہرین گرفتار

پولیس کے مطابق مظاہرین کے خلاف مختلف سنگین الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں

ویب ڈیسک January 18, 2026
facebook whatsup

برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایرانی سفارت خانے کے باہر احتجاج کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق مظاہرین کے خلاف مختلف سنگین الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔

لندن پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد پر پرتشدد ہنگامہ آرائی، ایمرجنسی اہلکار پر حملہ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور سفارتی احاطے میں غیر قانونی داخلے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کے حالیہ فسادات میں ٹرمپ ذاتی طور پر ملوث ہیں؛ خامنہ ای

Express News

روسی صدر کی اسرائیل کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش

Express News

ایران میں پرتشدد مظاہروں میں اسرائیلی کردار کےناقابل تردید شواہد ہیں، وزیر خارجہ

پولیس کے مطابق احتجاج کے دوران سفارت خانے کی چھت پر نصب ایرانی پرچم اتارنے والے ایک شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جس کے خلاف مجرمانہ نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

پولیس نے بتایا کہ مظاہرے کے دوران پولیس اہلکاروں پر مختلف اشیاء پھینکی گئیں، جس کے نتیجے میں چار پولیس اہلکاروں کو معمولی نوعیت کی چوٹیں آئیں۔

پولیس کے مطابق مظاہرین نے ایرانی پرچم اتارنے والے شخص کی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی، جس پر صورتحال کو قابو میں رکھنے اور مزید بدامنی سے بچنے کے لیے سفارت خانے کے باہر سیکشن 35 کے تحت منتشر ہونے کا حکم نافذ کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |
کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

افریقی ممالک میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی؛ 100 سے زائد ہلاکتیں

Express News

ملائیشیا؛ افغان جنگ کے معروف رہنما گلبدین حکمتیار کی طبیعت بگڑ گئی

Express News

کینیڈا میں سونے کی سب سے بڑی اور تاریخی ڈکیٹی میں بھارتی شہری ملوث

Express News

انڈونیشیا میں مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ؛ تمام افراد ہلاک

Express News

اردن؛ امریکی سفیر کو سابق میئر کی نمازِ جنازہ میں شرکت سے روکدیا گیا

Express News

طالبان رجیم کی حکمرانی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا، بین الاقوامی جریدہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو