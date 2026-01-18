 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

اگر بے وفائی ثابت ہوئی تو گووندا کو معاف نہیں کروں گی، اہلیہ لیجنڈ اداکار

January 18, 2026
بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا نے حال ہی میں ازدواجی مسائل اور شوہر کے مبینہ افیئرز پر کھل کر بات کی ہے۔

ایک پوڈکاسٹ میں سنیتا آہوجا نے گووندا سے علیحدگی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے درمیان نہ طلاق ہوئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے، دونوں اب بھی ساتھ رہتے ہیں۔

سنیتا آہوجا نے کہا کہ وہ شوہر کی زندگی میں آنے والی دیگر خواتین کے معاملات کو نظرانداز نہیں کرتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا رشتہ مضبوط ہے تاہم اگر بے وفائی ثابت ہوئی تو وہ معاف نہیں کریں گی۔

گفتگو کے دوران انہوں نے شوخ انداز میں خاندانی ذمہ داریوں اور بچوں کے مستقبل پر بھی بات کی اور بیٹے کے لیے خاطرخواہ کردار ادا نہ کرنے پر گووندا پر ناراضی ظاہر کی۔ 

واضح رہے کہ گووندا اور سنیتا آہوجا کی شادی 1987 میں ہوئی تھی اور ان کے دو بچے، ٹینا اور یش وردھن آہوجا ہیں۔
