گل پلازہ آتشزدگی؛ وزیراعلیٰ سندھ کا کمشنر کو وجوہات معلوم کرکے تفصیلی رپورٹ پیش کرنیکا حکم

وزیراعلیٰ نے واقعے کا سخت نوٹس کیتے ہوئے کمشنر کراچی کو واقعے کی فوری انکوائری کی ہدایت کی

ویب ڈیسک January 18, 2026
کراچی:

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی کو گل پلازہ میں آتشزدگی کی وجوہات معلوم کر کے تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے گل پلازہ میں آتشزدگی کے واقعے کا سخت نوٹس کیتے ہوئے کمشنر کراچی کو واقعے کی فوری انکوائری کی ہدایت کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ عمارت میں فائر سیفٹی انتظامات کی جانچ کی جائے۔

آگ کے باعث جانی نقصان پر وزیراعلیٰ سندھ نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔

وزیراعلیٰ سندھ نے فائر سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ غفلت یا لاپروائی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔

وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ کراچی کی کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ فوری کرایا جائے۔
