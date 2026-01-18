چیک جونیئر اسکواش ٹورنامنٹ: پاکستانی کھلاڑی مہوش علی حریف کھلاڑی سے ٹکرا کر شدید زخمی

مہوش علی کی حالت اب تسلی بخش ہے، والد کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل

زبیر نذیر خان January 18, 2026
کراچی:

پاکستان کی معروف اسکواش کھلاڑی مہوش علی چیک جونیئر اوپن 2026  کے سیمی فائنل میں حریف کھلاڑی سے ٹکرا کر شدید زخمی ہو گئیں۔

مقامی اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں زیر علاج  مہوش علی کی حالت قدرے بہتر ہے، اہل خانہ نے قوم سے دعاؤں کی اپیل کر دی۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق پیراگ میں ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے جونیئر گولڈ سرکٹ میں
 پاکستان کی علی سسٹرز میں سب سے بڑی مہوش علی گرلز انڈر 17 ایونٹ کے سیمی فائنل میں مقابلے کے دوران شدید زخمی ہو گئیں۔

 میچ میں 1-2 کی سبقت پانے والی مہوش علی چوتھے گیم میں اپنی حریف سے ٹکرا گئیں، تکلیف کی شدت کے باعث مہوش علی بہت دیر تک کورٹ میں بے سدھ پڑی رہیں، بعد ازاں مہوش علی کو ضروری طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال پہنچایا گیا۔

مہوش علی کے والد اور کوچ عارف علی کے مطابق قومی ویمن جونیئر کھلاڑی کی حالت اب تسلی بخش ہے لیکن قوم ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرے۔

 مہوش علی نے پولینڈ کی ہانا روبیل کو 0-3 شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی، دوسری جانب پشاور سے تعلق رکھنے والی علی سسٹرز میں منجھلی بہن سحرش علی  گرلز انڈر15 ایونٹ کے سیمی فائنل میں سیڈ 2  چیک کھلاڑی جوہا ناری ہاکوا سے مات کھا گئیں، اب وہ برانز میڈل کے لیے جستجو کریں گی۔
