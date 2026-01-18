راجن پور پولیس نے کچہ کے علاقوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔
پولیس نے کچہ عمرانی، سکھانی اور کچہ کراچی کے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر ٹارگٹڈ آپریشن کیا، جس کے دوران جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈرونز کے ذریعے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی گئی۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق آپریشن کے نتیجے میں انتہائی مطلوب عمرانی گینگ کے 11 خطرناک ڈاکوؤں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے ٹھکانوں اور بنکرز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جبکہ سرنڈر کرنے والے ملزمان نے بھاری اسلحہ سمیت اپنے ہتھیار پولیس کے حوالے کر دیے۔
ڈی پی او راجن پور محمد عمران کا کہنا ہے کہ گرفتار ڈاکو اغوا، قتل، ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم میں پولیس کو طویل عرصے سے مطلوب تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام ملزمان کو قانون کے مطابق کارروائی کے بعد قرار واقعی سزا دلائی جائے گی۔
ڈی پی او کے مطابق علاقے میں اب بھی پولیس اور باقی ماندہ ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جبکہ دیگر جرائم پیشہ عناصر کو فوری طور پر گرفتاری دینے یا سخت آپریشن کا سامنا کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے خطرناک ڈاکوؤں کے سرنڈر کرنے پر راجن پور پولیس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پولیس ٹیم کو شاباش دی اور کہا کہ کچہ کے علاقوں کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے آپریشن پوری قوت کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔