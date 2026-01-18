راولپنڈی؛روحانی شخصیت کے بیٹےکی گاڑی پر مسلح افراد کی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق دو زخمی

واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیر سید علی امام جیلانی سہالہ سے واپس آ رہے تھے

صالح مغل January 18, 2026
راولپنڈی کے تھانہ روات کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے روحانی شخصیت کے بیٹے پیر سید علی امام جیلانی کی گاڑی پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور دو زخمی ہو گئے۔

پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیر سید علی امام جیلانی سہالہ سے واپس آ رہے تھے کہ روات کے علاقے میں گاڑی پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں شفقت نامی شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ پیر سید علی امام جیلانی زخمی ہو گئے۔

زخمی ہونے والے پیر سید  علی امام جیلانی کے والد پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئے تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے گئے۔

کار سوار افراد پر فائرنگ کے واقعے کا سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی نے نوٹس لیتے ہوئے فوری اور مؤثر کارروائی کی ہدایت کی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ایک شہری جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سینئر پولیس افسران نفری کے ہمراہ جائے وقوعہ پر موجود ہیں اور واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

پولیس حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر اعلیٰ افسران نے اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔

راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔
