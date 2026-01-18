انڈر 19 ورلڈ کپ میں افغانستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی

افغانستان نے آئی سی سی انڈر19 ورلڈ کپ کے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 138 رنز سے شکست دی

ویب ڈیسک January 18, 2026
facebook whatsup

افغانستان انڈر19 کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی انڈر19 ورلڈ کپ کے میچ میں ویسٹ انڈیز کو 138 رنز سے شکست دے کر شائقین کو خوش کر دیا۔

افغانستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 262 رنز 6 وکٹوں کے نقصان پر بنائے۔ عثمان صدیق نے شاندار اننگز کھیلتے ہوئے 88 رنز اسکور کیے جبکہ کپتان محبوب خان نے بھی بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 86 رنز بنائے۔

مزید پڑھیں

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ: بھارت نے بنگلادیش کو 18 رنز سے شکست دیدی

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ: انگلینڈ نے پاکستان کو 37 رنز سے شکست دیدی

ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن افغان باؤلرز کے دباؤ کا مقابلہ نہ کر سکی اور پوری ٹیم 124 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔ نورستانی عمرزئی نے بہترین باؤلنگ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں جبکہ وحید اللہ زدران اور خاطر ستانکزئی نے مزید چھ وکٹیں اپنے نام کیں۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیول اینڈریو نے 56 رنز کی اچھی اننگز کھیلی، تاہم ٹیم بڑا اسکور بنانے میں ناکام رہی۔

یہ افغانستان کی دوسری مسلسل جیت ہے اور اب وہ اپنے گروپ میں اہم پوزیشن پر برقرار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

 Jan 18, 2026 01:15 PM |
 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 Jan 18, 2026 12:39 PM |
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

 Jan 18, 2026 11:27 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور کی تینوں علی سسٹرز چیک جونیئر اوپن اسکواش2026 کے فائنل فور میں پہنچ گئیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026: بنگلا دیش کے بھارت نہ جانے کے معاملے پر برف پگھلنے لگی

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ: بھارت نے بنگلادیش کو 18 رنز سے شکست دیدی

Express News

سری لنکا کے نوجوان بلے باز نے انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

قومی اسنوکر چیمپین شپ؛ تین مرتبہ کے عالمی چیمپین محمد آصف کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست

Express News

بھارت کا کرکٹ میں ایک اور ڈراما، انڈر19 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو