گل پلازہ آمد پر لوگوں کی میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب  کی گل پلازہ آمد پر لوگ میئر میئر قاتل میئر کے نعرے لگا رہے ہیں

ویب ڈیسک January 18, 2026
facebook whatsup

کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ میں آگ لگنے کے بعد میئر کراچی جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کے خلاف شدید نعرے لگائے۔

ویڈیو میں صاف سنا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب  کی گل پلازہ آمد پر لوگ میئر میئر قاتل میئر کے نعرے لگا رہے ہیں۔

ایک اور ویڈیو میں بھی لوگوں کو میئر کراچی نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔

 دریں اثنا اپنے دورے میں میڈیا سے گفتگو میں مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے اور بیشتر حصے پر کولنگ کا عمل جاری ہے تاہم آگ پر مکمل قابو پانے کا ٹائم فریم نہیں دیا جاسکتا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز سے فائر فائٹرز کام کررہے ہیں، سب سے پہلے 2 فائر ٹینڈرز یہاں پہنچے، ابتدائی 15 منٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ آگ شدید نوعیت کی ہے، ہمارا سارہ عملہ یہاں 11 بجے موجود تھا۔

ان کا کہنا تھا کہ لوگ پریشان ہیں تکلیف میں ہیں مجھے اپنے لوگوں کے حوصلے بلند کرنے ہیں، 65 افراد اس آگ لگنے کے واقعے میں لاپتا ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

 Jan 18, 2026 01:15 PM |
 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 Jan 18, 2026 12:39 PM |
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

 Jan 18, 2026 11:27 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گل پلازہ میں آتشزدگی، 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی

Express News

اے این ایف کی کارروائیاں، 77 لاکھ روپے مالیت کی منشیات برآمد

Express News

اگر فیصلہ سڑکوں پر کرنا پڑا تو ہر چوک ڈی چوک بنے گا، سہیل آفریدی

Express News

سال 2025 میں 7 لاکھ 62 ہزار سے زائد پاکستانیوں کا روزگار کیلیے بیرون ممالک جانے کا انکشاف

Express News

باجوڑ میں اہم سیاسی رہنما کے گھر پر دھماکا

Express News

وفاقی وزارت کا پاکستان اسٹیل میں چوریوں کی تحقیقات کیلئے ایف آئی اے کو خط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو