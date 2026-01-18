نیوزی لینڈ نے بھارتی سرزمین پر نئی تاریخ رقم کر دی

ویرات کوہلی کی 124 رنز کی عمدہ اننگز بھی بھارت کو شکست سے نہ بچا سکی

ویب ڈیسک January 18, 2026
facebook whatsup

نیوزی لینڈ نے بھارتی سرزمین پر نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے بھارت کو پہلی بار اس کے ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز میں شکست دے دی۔

 کیویز نے فیصلہ کن مقابلے میں 41 رنز سے کامیابی حاصل کر کے سیریز 2-1 سے اپنے نام کرلی جس کے ساتھ ہی بھارتی کرکٹ کو اپنی ہی سرزمین پر ایک بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا۔

بھارتی ٹیم کے نامور بیٹرز نیوزی لینڈ کی نسبتاً جونیئر ٹیم کے سامنے بے بس نظر آئے۔ روہت شرما، شبمن گل اور کے ایل راہول جیسے بڑے نام خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے اور ٹیم کو سیریز کی شکست سے نہ بچا سکے۔ میزبان ٹیم کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار رہی اور دباؤ کے لمحات میں تسلسل برقرار نہ رکھ سکی۔

مزید پڑھیں

Express News

دوسرا ون ڈے: نیوزی لینڈ کیخلاف بھارت کو شرمناک شکست، سیریز برابر

اس موقع پر ویرات کوہلی نے شاندار مزاحمت کرتے ہوئے ون ڈے کرکٹ میں اپنی 54ویں سنچری اسکور کی اور 124 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی، تاہم ان کی یہ کوشش بھی بھارت کو شکست سے نہ بچا سکی۔ کوہلی کی اننگز کے باوجود دیگر بیٹرز کا ساتھ نہ دینا ٹیم کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔

واضح رہے کہ گزشتہ 37 برسوں میں نیوزی لینڈ کی ٹیم بھارت میں 7 ون ڈے سیریز کھیل چکی تھی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تاریخی کامیابی کے ساتھ کیویز نے بھارتی سرزمین پر اپنی پہلی ون ڈے سیریز جیت کر کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے درج کروا لیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

 Jan 18, 2026 01:15 PM |
 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 Jan 18, 2026 12:39 PM |
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

 Jan 18, 2026 11:27 AM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ میں افغانستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی

Express News

بنگلا دیش کے سخت موقف پر پاکستان کو بھی ورلڈ کپ منصوبوں پر نظرِ ثانی کرنا پڑ گئی

Express News

چیک جونیئر اسکواش ٹورنامنٹ: پاکستانی کھلاڑی مہوش علی حریف کھلاڑی سے ٹکرا کر شدید زخمی

Express News

آئی سی سی کی مداخلت پر بھارت نے دیگر ٹیموں میں شامل پاکستانی کھلاڑیوں کے ویزے جاری کرنا شروع کردیے

Express News

بگ بیش: سست ترین بیٹرز میں رضوان اور بابرکی ٹاپ 2 پوزیشنز

Express News

پی ایس ایل میں پہلی بار پلیئرز کی نیلامی ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو