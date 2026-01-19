منشیات اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کا کریک ڈاؤن، 9 ملزمان گرفتار، 91 کلو سے زائد منشیات برآمد

ویب ڈیسک January 19, 2026
اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی، جس کے دوران 9 کاروائیوں میں 9 ملزمان گرفتار ہوئے جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔

 ترجمان اے این ایف کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 91.46 کلوگرام منشیات اور 86 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا غیر قانونی سامان برآمد کیا گیا۔

اہم کارروائیوں میں راولپنڈی کے کوریئر آفس سے کینیڈا جانے والے پارسل میں چھپائی گئی 873 گرام افیون، 66 گرام وزنی 188 ایکسٹیسی گولیاں اور برطانیہ سے آنے والے پارسل میں 76 گرام وزنی 2 کینابس آئل ویپ شامل ہیں۔

اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازہ سے 7 کلوگرام آئس اور 2.4 کلوگرام چرس برآمد ہوئی، جس میں 3 خواتین سمیت 5 ملزمان گرفتار ہوئے۔

کراچی کے سہراب گوٹھ سے 4.8 کلوگرام چرس اور سنگجانی ٹول پلازہ اسلام آباد سے 3.6 کلوگرام چرس برآمد کی گئی۔

ماڈل ٹاؤن اسلام آباد سے 395 گرام وزنی 500 سائکوٹراپک گولیاں، جبکہ جہلم کے ترکئی ٹول پلازہ سے 250 گرام چرس کے ساتھ ملزم گرفتار ہوا۔

کراچی کے دلدار عمرانی گوٹھ سے دو ٹریکٹروں میں چھپائی گئی 72 کلوگرام چرس بھی برآمد کی گئی۔

اے این ایف نے تمام کارروائیوں کے مقدمات انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر فراہم کریں۔
