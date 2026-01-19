مودی دور میں متنازعہ قوانین: بھارت میں آزادیٔ اظہار شدید خطرات سے دوچار

ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق سربراہ آکار پٹیل نے UAPA کی مبہم شقوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے

ویب ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup

بھارت میں مودی حکومت کے دور میں متنازعہ قوانین کے نفاذ اور ان کے استعمال پر ایک بار پھر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔

بین الاقوامی جریدے ڈی ڈبلیو (Deutsche Welle) کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ (UAPA) کو بھارتی عوام، خصوصاً اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک قانون کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق UAPA کے تحت افراد کو بغیر مقدمہ برسوں تک حراست میں رکھا جانا معمول بنتا جا رہا ہے۔ ڈی ڈبلیو کے مطابق دہلی فسادات کیس میں طالب علم رہنما عمر خالد اور شرجیل امام گزشتہ پانچ برس سے بغیر مقدمہ جیل میں قید ہیں، جبکہ بھارتی سپریم کورٹ نے دونوں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔

بھارتی کمیونسٹ پارٹی کی رہنما برندا کرات نے اس صورتحال پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی فسادات میں نامزد 18 ملزمان میں سے 16 مسلمان ہیں، جبکہ بی جے پی سے وابستہ رہنما اب تک آزاد ہیں۔

ڈی ڈبلیو کی رپورٹ میں انسدادِ دہشت گردی کے متنازعہ قانون POTA (Prevention of Terrorism Act) کے ماضی میں ہونے والے مبینہ غلط استعمال کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق سربراہ آکار پٹیل نے UAPA کی مبہم شقوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں ریاستی اقدامات پر بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل سوال اٹھا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت متنازعہ قوانین کو اختلاف رائے اور اقلیتوں کے خلاف ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کے اثرات نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پورے خطے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

2026 میں 2016 کی یادیں، لوگ ایک دہائی پیچھے کیوں لوٹ رہے ہیں؟

 Jan 19, 2026 07:53 PM |
’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

’یہ صرف آگ نہیں تھی‘، سانحۂ گل پلازہ پر شوبز شخصیات کا دکھ کا اظہار

 Jan 19, 2026 07:14 PM |
میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Jan 19, 2026 04:09 PM |

متعلقہ

Express News

ایران کے فسادات کے پیچھے کون؟ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر کا چونکا دینے والا انکشاف

Express News

غزہ بورڈ آف پیس پر اسرائیل کا سخت ردعمل، ٹرمپ منصوبہ مسترد کردیا

Express News

خطے میں بھارت کی گرفت ڈھیلی، ہمسایہ ممالک نے نئی سفارتی راہیں تلاش کرلیں

Express News

غزہ کے امن پر قیمت؟ ٹرمپ کا ’بورڈ آف پیس‘ کی رکنیت فروخت کرنے کا منصوبہ

Express News

مودی حکومت کے شائننگ انڈیا دعوے عالمی تجزیے میں بے نقاب

Express News

افغان مہاجر یا سیکیورٹی خطرہ؟ یورپ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو