گرین لینڈ کا دفاع، برطانیہ اور نیدرلینڈ نے ایک ایک فوجی جبکہ ناروے، فن لینڈ اور سویڈن نے دو دو فوجی بھیج دیئے

یہ تعیناتی نیٹو کی فوجی مشق آپریشن آرکٹک اینڈیورنس کے تحت کی جا رہی ہے جس کی قیادت ڈنمارک کر رہا ہے

ویب ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup

یورپی ممالک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گرین لینڈ سے متعلق بیانات کے بعد ڈنمارک کی خودمختاری کی حمایت کرتے ہوئے محدود فوجی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے۔

یہ تعیناتی نیٹو کی فوجی مشق آپریشن آرکٹک اینڈیورنس کے تحت کی جا رہی ہے، جس کی قیادت ڈنمارک کر رہا ہے، تاہم اس مشق میں امریکا شامل نہیں ہے۔

رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے ایک فوجی افسر، نیدرلینڈز نے ایک جبکہ فن لینڈ، ناروے اور سویڈن نے دو، دو فوجی اہلکار گرین لینڈ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔

فرانس نے 15 اور جرمنی نے 13 فوجی تعینات کیے ہیں۔ اس طرح ڈنمارک کے علاوہ دیگر یورپی ممالک کے تقریباً 37 فوجی اہلکار اس مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔

ڈنمارک پہلے ہی گرین لینڈ میں تقریباً 150 فوجی تعینات کر چکا ہے، جن میں ایلیٹ سیریئس ڈاگ سلیڈ پیٹرول بھی شامل ہے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ، سویڈن، ناروے، فن لینڈ اور نیدرلینڈز اس مشق کا حصہ ہیں، جبکہ پولینڈ، اٹلی اور ترکیہ نے فوج بھیجنے سے انکار کیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

گرین لینڈ تنازع: ٹرمپ کی ٹیرف دھمکی سے عالمی منڈیوں میں بے یقینی کی صورتحال

Express News

گرین لینڈ میں یورپی افواج کی تعیناتی سے ٹرمپ منصوبے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وائٹ ہاؤس

یورپی حکام کے مطابق اس مشن کا مقصد گرین لینڈ کا براہِ راست دفاع نہیں بلکہ مستقبل میں کسی بڑے فوجی اقدام کی صلاحیت اور ہم آہنگی کا جائزہ لینا ہے۔

دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکا کے بغیر نیٹو کی یورپی قوتیں مکمل دفاعی صلاحیت نہیں رکھتیں، تاہم یہ تعیناتی یورپ کے دفاعی عزم کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔

واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ بیانات میں گرین لینڈ کو امریکی سلامتی کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل قرار دیا تھا اور وہاں روسی و چینی سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کی تھی۔

اسی تناظر میں امریکا اور یورپ کے درمیان تجارتی کشیدگی بھی سامنے آئی، جب ٹرمپ نے یورپی ممالک پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی۔

یورپی ممالک ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز، ناروے، سویڈن اور برطانیہ نے ان دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ ڈنمارک کی حکومت اور گرین لینڈ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ فوجی مشقیں کسی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

 Jan 19, 2026 12:43 PM |
کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

 Jan 19, 2026 12:45 PM |
ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

 Jan 19, 2026 12:05 PM |

متعلقہ

Express News

ایران کے فسادات کے پیچھے کون؟ کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر کا چونکا دینے والا انکشاف

Express News

غزہ بورڈ آف پیس پر اسرائیل کا سخت ردعمل، ٹرمپ منصوبہ مسترد کردیا

Express News

خطے میں بھارت کی گرفت ڈھیلی، ہمسایہ ممالک نے نئی سفارتی راہیں تلاش کرلیں

Express News

غزہ کے امن پر قیمت؟ ٹرمپ کا ’بورڈ آف پیس‘ کی رکنیت فروخت کرنے کا منصوبہ

Express News

مودی حکومت کے شائننگ انڈیا دعوے عالمی تجزیے میں بے نقاب

Express News

افغان مہاجر یا سیکیورٹی خطرہ؟ یورپ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو