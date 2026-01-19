پیٹرول پمپ اور فیول سپلائی چین میں اسمگلنگ کے خاتمے کےلیے حکومت کا بڑا اقدام

حکومت نے پیٹرولیم سیکٹر میں بہتری اور شفافیت کے لیے جامع اصلاحات پر عمل ہے جب کہ
پیٹرول پمپس اور فیول سپلائی چین میں اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس نظام متعارف کرا دیا گیا۔
حکومت پاکستان کے پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ قانونی پیٹرول پمپس کی معلومات کے لیے راہگزر موبائل ایپ لانچ کی گئی ہے، صارفین اب موبائل ایپ کے ذریعے مستند اور منظور شدہ فیول پمپس کی شناخت کر سکیں گے، آئل ٹینکرز کی نگرانی کے لیے اوگرا اور پی آئی ٹی بی کا مشترکہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم تیار ہے۔
فیول ٹینکرز، ٹرمینلز اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کو ایک مربوط نظام سے منسلک کیا جا رہا ہے، پیٹرول پمپس پر خودکار ٹینک گیجز اور ڈیجیٹل نوزل نصب کیے جائیں گے، 2025 میں 18 سال بعد آف شور تیل و گیس بلاکس کی بولی، 23 بلاکس کے لیے بولیاں موصول ہوئیں۔
ڈی جی پی سی تیل و گیس بلاکس کی شفاف بولی کے لیے نیا آن لائن پورٹل متعارف کروائے گا، آن لائن پورٹل سے ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن بلاکس کی بولی کا عمل ڈیجیٹل ہو جائیگا، دھماکہ خیز مواد کی نگرانی کے لیے ایکسپلوسیوز ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فعال ہے۔
ایکسپلوسیوز سپلائی چین کی ریئل ٹائم نگرانی، دو مراحل کامیابی سے مکمل ہو چکے،غیر قانونی پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف سخت کارروائی کے لیے پٹرولیم ایکٹ 1934 میں ترامیم کی گئی ہیں۔
پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی اور ترسیل پر بھاری جرمانے اور ضبطی کی شقیں شامل ہیں، گیس سیکٹر میں طلب و رسد، قیمتوں اور سرکلر ڈیٹ کی شفاف رپورٹنگ کے نظام کا بھی نفاذ کیا گیا ہے۔