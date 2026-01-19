بالی ووڈ کے معروف ہدایت کار کرن جوہر نے انکشاف کیا کہ ہے نامور اداکار سلمان خان کے ایک فیصلے نے فلم ’کچھ کچھ ہوتا ہے‘ کے سیٹ پر انہیں رُلا دیا تھا۔
بھارت کے نامور ہدایت کار ومیزبان کرن جوہر’کچھ کچھ ہوتا ہے‘ اور ’کبھی خوشی کبھی غم جیسی‘ ہٹ فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں جب کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں متعدد بلاک بسٹر فلمیں بالی ووڈ کو دی ہیں، تاہم ان کی کچھ فلمیں فلاپ بھی ثابت ہوئی ہیں۔
حال ہی میں انہوں نے ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ فلم ’کچھ کچھ ہوتا ہے‘ کے مشہور گانے ’ساجن جی گھر آئے‘ کی شوٹنگ کے دوران وہ سلمان خان کی وینٹی وین میں رو پڑے تھے۔
فلم ساز اور پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ کرن جوہر ایک معروف ملبوسات برانڈ کے لیے پوڈکاسٹ کی میزبانی بھی کرتے ہیں۔
اپنے پوڈکاسٹ کے تازہ ترین ایپی سوڈ میں کرن جوہر نے نیتی موہن، شکتی موہن اور مکتی موہن کو مدعو کیا، جہاں بالی ووڈ کی بہترین شادی کی سنگیت کی تیاری پر گفتگو ہوئی۔
اسی گفتگو کے دوران کرن جوہر ماضی میں چلے گئے اور اپنی ابتدائی فلم میں شادی کے گانے ’ساجن جی گھر آئے‘ کی شوٹنگ کا قصہ سنایا۔
انہوں نے بتایا کہ ’کچھ کچھ ہوتا ہے‘ میں ان کی سلمان خان کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی اور چونکہ سلمان ایک بہت بڑے اسٹار تھے، اس لیے وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے۔
سلمان کے سیٹ پر پہلے دن جب کرن جوہر ان کی وینٹی وین میں داخل ہوئے تو سلمان خان ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھے۔
کرن نے دبنگ اداکار کو بتایا کہ وہ یہ گانا ایک بہت بڑے اور شاندار سیٹ پر شوٹ کرنے والے ہیں۔ ۔
اس پر سلمان خان نے بڑے آرام سے جواب دیا کہ ’ہاں، لیکن اگر پہلی بار دولہا جینز اور ٹی شرٹ میں آئے تو یہ ایک نیا اسٹائل ہوگا، میں اس میں سوَیگ لے آؤں گا‘۔
یہ سن کر کرن جوہر پریشان ہو گئے کیونکہ سیٹ بہت شاندار تھا اور سلمان خان کی ہیروئن کاجول ایک لہنگا پہنے ہوئے تھیں، ایسے میں دلہا جینز اور ٹی شرٹ میں آ گئے تو کیا ہوگا۔
جہاں سلمان خان پُراعتماد تھے، وہیں کرن جوہر شدید دباؤ میں آ گئے اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور سلمان خان کے سامنے ہی ان کی وینٹی وین میں رو پڑے۔
انہیں روتا دیکھ کر سلمان خان نے اپنی ضد چھوڑی اور سوٹ پہن کر شوٹنگ پر آنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔