ٹرمپ چند دنوں میں خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں، سابق امریکی سفیر کا تہلکہ خیز دعویٰ

اسرائیل میں امریکا کے سابق سفیر ڈان شپیرو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ چند ہفتوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈان شپیرو نے ایک اسرائیلی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کی موجودہ قیادت کو ہدف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آیت اللہ خامنہ ای اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔
ڈان شپیرو سابق امریکی صدر بارک اوباما کے دور میں اسرائیل میں امریکی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
ان کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایران میں ہونے والے تشدد، مظاہروں اور ہلاکتوں کا الزام امریکا پر عائد کیا ہے۔
سابق امریکی سفیر نے آیت اللہ خامنہ ای کی عمر اور صحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت 86 برس کے ہو چکے ہیں اور ایران کو ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے۔
ڈان شپیرو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری بیان میں مزید کہا کہ امریکا جلد مشرق وسطیٰ میں ایک بڑا بحری بیڑا تعینات کر سکتا ہے، جس سے ایران پر ممکنہ حملے اور کسی بھی جوابی کارروائی کی صورت میں دفاعی تیاریوں میں مدد ملے گی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکا ایرانی فورسز کے خلاف مزید حملے کر سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے امریکی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔