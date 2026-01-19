اڈیالہ کا رہائشی فرسٹریشن کا شکار ہے، اسکے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے، عظمیٰ بخاری

فلمی ڈائیلاگ مارنے اور ہوا میں تیر چلانے سے تحریکیں نہیں چلتیں

ویب ڈیسک January 19, 2026
صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ الیکٹرک بسیں سردی میں عوام کے لیے نعمت ثابت ہورہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں عوام سستی اور لگژری سفری سہولت سے مستفید ہورہے ہیں۔ پنجاب کا عام آدمی مریم نواز کو اس لگژری سفری سہولت پر دعائیں دے رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا ہر منصوبہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہے۔ ماضی قریب میں پنجاب کے عوام کو بزدار اور گوگی جیسے لوگوں نے جھانسہ دیا۔ پنجاب میں دوبارہ عوام کی نمائندہ حکومت آئی ہے تو ترقی اور خوشحالی بھی واپس آئی ہے۔

پنجاب میں اب ہر ضلعے میں یکساں ترقیاتی کام ہورہے ہیں۔ مسلم لیگ (ن) کا منشور ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے۔ جو اسٹریٹ موومنٹ چلانے آئے تھے وہ آج تحفظ کرسی موومنٹ کی فکر میں ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ فلمی ڈائیلاگ مارنے اور ہوا میں تیر چلانے سے تحریکیں نہیں چلتیں۔ اڈیالہ کا مستقل رہائشی جیل میں فرسٹریشن کا شکار ہوچکا ہے۔

عظمیٰ بخاری نے کہا کہ اسکے انتشار کی سیاست کی وجہ سے اسکے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔
