اسلام آباد:
پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہمیں بتایا گیا ہے آج یا کل میں اپوزیشن لیڈر سینیٹ کا نوٹیفکیشن بھی ہو جائے گا۔
سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے دونوں رہنماؤں کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد کیا، اس لیے دونوں کا ہو جائے تو بہتر ہے۔
صحافی نے سوال کیا کہ جے یو آئی کہہ رہی ہے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن نواز شریف کے کہنے پر ہوا؟
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن اسپیکر کی صوابدید ہے جو انہوں نے کر دیا، ہماری کوشش تھی اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن ہو جس نے بھی کروایا بہتر ہوا، میرے خیال میں نوٹیفکیشن اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا اور ہم ان کے مشکور ہیں۔
صحافی کی جانب سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی ممبران جوڈیشل کمیشن کے گزشتہ اجلاسوں میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تبدیل ہوئی اور 26ویں آئینی ترمیم پر شدید تحفظات کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پہلے بھی شامل نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن چاہتے تھے جو بھی ججز آجائیں ہم اس طریقہ کار کا حصہ رہیں اور اپنا موقف پیش کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم اور نئی عدالت بنی تب سے اب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہوئی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی تو ان سے گفت شنید کر کے آگے بڑھیں گے۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جس طرح باقی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کیا اسی طرح جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بھی نہیں گئے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت کا حتمی فیصلہ کریں گے۔