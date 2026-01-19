ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟ جواد احمد متنازع بیان پر تنقید کی زد میں آگئے

میرے جیسے لوگوں کی بدولت آج خواتین کو اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار حاصل ہے، جواد احمد

ویب ڈیسک January 19, 2026
گلوکار اور سماجی کارکن جواد احمد خواتین کے پردے سے متعلق متنازع بیان دینے پر شدید تنقید کی زد میں آگئے۔

تفصیلات کے مطابق جواد احمد حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ کے دوران اس وقت خبروں کی زینت بن گئے جب ان کی ایک خاتون سامع سے تلخ کلامی ہو گئی۔

مبینہ طور پر خاتون نے جواد احمد پر تنقید کی جس پر انہوں نے سخت ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے طرزِ عمل پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔

جواد احمد نے کہا کہ ان جیسے لوگوں کی جدوجہد کی بدولت آج خواتین کو اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار حاصل ہے۔

اس دوران جواد احمد نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی اہلیہ برقع پہنتی ہیں، بہنیں سر ڈھانپتی ہیں، اگر ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان کی یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر شدید تنقید شروع ہوگئی، صارفین کا کہنا تھا جواد احمد کو لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔
 Jan 19, 2026 03:26 PM |
