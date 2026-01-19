پاکستان کسٹمز کی کھلے سمندر میں کارروائی، ہائی اسپیڈ ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی

پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ میرین یونٹ کی جانب سے انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت کھلے سمندر میں ایک کارروائی میں بڑے پیمانے پر ہائی اسپیڈ ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی گئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ کراچی معین الدین وانی کے مطابق یہ کارروائی مصدقہ اطلاع پر بلوچستان کے ساحل سے متصل علاقے مالان میں کی گئی۔ موصولہ اطلاع پر بروقت کارروائی سے سمندری راستے ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی گئی۔
انہوں نے بتایا کہ انفورسمنٹ میرین یونٹ کی جانب سے الغفوری اور الکبیر نامی لکڑی کی دو لانچوں کو روک کر اسکی تلاشی لی تو دونوں لانچوں سے مجموعی طور پر 38ہزار 265لیٹر ہائی اسپیڈ اسمگل شدہ ہائی اسپیڈ ڈیزل برآمد ہوا۔
معین وانی کے مطابق برآمدہ اسمگل شدہ ڈیزل اور دونوں لانچوں کی مالیت 4 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ حکام نے مقدمہ درج کرکے دونوں لانچیں اور اسمگل شدہ ڈیزل ضبط کرکے کسٹمز گودام منتقل کردیا ہے۔