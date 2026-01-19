نظام کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جن کی لڑائی ہوتی ہے ان کو لڑنے دیا کریں، جسٹس محسن اختر کیانی

اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے لیبر افسر کی تعیناتی کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کرلیا

ویب ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے لیبر افسر کی تعیناتی کے خلاف درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

اپنی ہی دائر درخواست پر لاعلمی پر جسٹس محسن اختر کیانی درخواست گزار پر اظہار برہمی کیا،  جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ کس کے کہنے پر درخواست دائر کی ہے؟  اس کو جانتے  ہو جس کے خلاف درخواست دائر کی؟۔

درخواست گزار کے وکیل نے بولنے کی کوشش کی جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے وکیل کو خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں   مجھے درخواست گزار سے سوال کرنے دے۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست گزار سے ایک مرتبہ پھر سوال کیا کہ کس کے کہنے پر درخواست دی ہے،درخواست گزار  نے جواب دیا کہ میں نے خود درخواست دائر کی ہے۔

جسٹس محسن اختر کیانی  جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جس کے خلاف درخواست دائر کی ہے وہ کس عہدے پر ہے یہ ہی تمہیں معلوم نہیں، گردن ہلاؤ گے، یا جیل بھیج دوں، شرم نہیں آئی، کتنے پیسے لئے ہیں؟؟، جس کے کہنے پر درخواست دی اس کا نام یا محکمہ بتا دیں۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ عدالت میں جھوٹ بولنے کا مطلب سمجھ آتا یے؟، تمہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں مسیج آیا اور درخواست فائل کردی۔

جسٹس محسن اختر کیانی نے نائب کوٹ  کو درخواست گزار کو   عدالت میں بیٹھانے کی ہدایت کردی، تمام کیسز ختم ہونے کے بعد درخواست گزار کے وکیل روسٹرم پر آگئے اور درخواست گزار کو جانے کی اجازت دینے کی استدعا کردی۔

جسٹس محسن اختر کیانی  نے ریمارکس دیے کہ یہ تو فری ہیں آزاد شہری ہیں،  وکیل درخواست گزار  نے کہا کہ سر کوورنٹو کی درخواست کی وجہ سے میں بھی مسنگ ہوا ہوں۔

جسٹس محسن اختر کیانی  نے ریمارکس دیے کہ بڑی بڑی کووارنٹو کے لیے بڑے لوگ مسنگ ہوئے ہیں،  نظام کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ایک مرتبہ ایک آدمی نے پی ایج ڈی پروفیسر کی تعیناتی  چیلنج کی تھی، درخواست گزار پانچویں پاس بھی نہیں تھا، جن کی لڑائی ہوتی ہے ان کو لڑنے دیا کریں۔

عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ محفوظ کرلیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

میڈم نور جہاں کا گانا کئی دہائیوں بعد بھارت میں مقبول کیوں ہورہا ہے؟

Jan 19, 2026 04:09 PM |
ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

 Jan 19, 2026 04:41 PM |
ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟ جواد احمد متنازع بیان پر تنقید کی زد میں آگئے

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کرے گی؟ جواد احمد متنازع بیان پر تنقید کی زد میں آگئے

 Jan 19, 2026 03:26 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا پر ’’امریکن بھابھی‘‘ کے پھر سے چرچے، امریکی خاتون شوہر سے ملنے پاکستان آگئی

Express News

جنید صفدر کا ولیمہ، مریم نواز کی تصاویر وائرل

Express News

کرک؛ گھریلو ناچاقی پر اپنے ہی اہلخانہ پر فائرنگ، کمسن بچیوں اور خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق

Express News

گل پلازہ آمد پر لوگوں کی میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی

Express News

تاجروں کا سانحہ گل پلازہ پر سوگ کا اعلان

Express News

سخاکوٹ، شوہر کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنانے والی بیوی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو