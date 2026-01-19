سری لنکا: کروڑوں ڈالر مالیت کا نایاب جامنی اسٹار سیفائر دریافت

دریافت کیا جانے والا یہ اسٹار سیفائر 3563 قیراط وزنی ہے

ویب ڈیسک January 19, 2026
سری لنکا میں 3563 قیراط وزنی نایاب ’پرپل اسٹار سیفائر‘ دریافت کر لیا گیا۔

اس حیرت انگیز قیمتی پتھر کو ’اسٹار آف پیور لینڈ‘ کا نام دیا گیا ہے اور اس سے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ اپنی قسم کا دنیا کا سب سے بڑا قدرتی اسٹار سیفائر (نیلم) ہے۔

جیسے کے ان کا نام ہے، اسٹار سیفائر اپنی ستاروں جیسی خصوصیات جن کو آسٹیرزم کہا جاتا ہے، سے جانے جاتے ہیں۔

یہ آپٹیکل افیکٹ اس پتھر کی سطح پر چمکدار ستارے کے نقش بناتا ہے۔

ماہرِ جواہرات آشن امراسنگھے کا کہنا تھا کہ یہ اپنی قسم کا سب سے بڑا جامنی اسٹار سیفائر ہے۔ اس پر چھ کرنوں کا آسٹیرزم ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے جو دیگر پتھروں سے مختلف ہے۔

آشن امراسنگھے کا ماننا ہے کہ اس پتھر کی کم از کم مالیت 30 کروڑ ڈالر تک ہو سکتی ہے۔

اگر ایسا واقعی ہو جاتا ہے تو یہ مالیت اسٹار آف دی پیور لینڈ کو دنیا کے قیمتی ترین پتھروں میں سے ایک بنا دے گی۔
