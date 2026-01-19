انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم سری لنکا کے دورے پر کولمبو پہنچ گئی جہاں میزبان بورڈ کی جانب سے مہمان ٹیم کا روایتی انداز میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ٹیم کی آمد پر مقامی ثقافت کی جھلک بھی دکھائی دی جبکہ کھلاڑیوں نے دورے کے آغاز پر اعتماد کا اظہار کیا۔
انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان وائٹ بال کرکٹ سیریز کے تین ون ڈے اور تین ٹی 20 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آغاز 22 جنوری سے ہوگا جبکہ دوسرا ون ڈے 24 اور تیسرا ون ڈے 27 جنوری کو کھیلا جائے گا۔
ٹی 20 سیریز کا آغاز 30 جنوری سے ہوگا جس کا دوسرا میچ یکم فروری اور تیسرا 3 فروری کو پالی کیلے میں شیڈول ہے۔ دونوں ٹیمیں اس سیریز کو آنے والے اہم ایونٹس کی تیاری کے طور پر دیکھ رہی ہیں جس کے باعث شائقین کو سخت اور دلچسپ مقابلوں کی توقع ہے۔