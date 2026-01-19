انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم کی سری لنکا آمد، روایتی انداز میں پرتپاک استقبال

ٹیم کی آمد پر مقامی ثقافت کی جھلک بھی دکھائی دی جبکہ کھلاڑیوں نے دورے کے آغاز پر اعتماد کا اظہار کیا

ویب ڈیسک January 19, 2026
انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ ٹیم سری لنکا کے دورے پر کولمبو پہنچ گئی جہاں میزبان بورڈ کی جانب سے مہمان ٹیم کا روایتی انداز میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ٹیم کی آمد پر مقامی ثقافت کی جھلک بھی دکھائی دی جبکہ کھلاڑیوں نے دورے کے آغاز پر اعتماد کا اظہار کیا۔

انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان وائٹ بال کرکٹ سیریز کے تین ون ڈے اور تین ٹی 20 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آغاز 22 جنوری سے ہوگا جبکہ دوسرا ون ڈے 24 اور تیسرا ون ڈے 27 جنوری کو کھیلا جائے گا۔

ٹی 20 سیریز کا آغاز 30 جنوری سے ہوگا جس کا دوسرا میچ یکم فروری اور تیسرا 3 فروری کو پالی کیلے میں شیڈول ہے۔ دونوں ٹیمیں اس سیریز کو آنے والے اہم ایونٹس کی تیاری کے طور پر دیکھ رہی ہیں جس کے باعث شائقین کو سخت اور دلچسپ مقابلوں کی توقع ہے۔

 
