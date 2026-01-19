ساف ویمنز فٹسال چیمپین شپ؛ میچ سے قبل پاکستانی کپتان نے بھارتی کپتان کو اجرک پیش کی

 اس موقع پر دونوں کپتانوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا

ویب ڈیسک January 19, 2026
ساف ویمنز فٹسال چیمپین شپ میں دونوں ٹیموں کی کپتانوں نے سیاست کو پسِ پشت ڈال کر مثبت رویے کا مظاہرہ کیا۔

میچ سے قبل پاکستانی ویمن فٹسال ٹیم کی کپتان کائنات بخاری نے بھارتی کپتان جگنت چنزن کو سندھ کی روایتی ثقافتی علامت اجرک پیش کی جسے بھارتی کپتان نے خوش دلی سے قبول کیا۔

 اس موقع پر دونوں کپتانوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کیا اور کھیل کے جذبے کو سراہا۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا اور بھارتی ویمنز فٹسال ٹیم نے پاکستان کو پانچ تین سے ہرا دیا۔

Express News

ساف ویمنز فٹسال چیمپئن شپ: پاکستان نے تاریخ رقم کردی

میچ سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان روایتی انداز میں ہائی فائیو بھی ہوا جس سے اسپورٹس مین اسپرٹ نمایاں طور پر سامنے آئی۔ شائقین کی جانب سے بھی اس خوبصورت لمحے کو خوب سراہا گیا۔

یہ منظر اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کھیل نفرتوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور میدان میں مقابلہ ہونے کے باوجود احترام کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔

 
